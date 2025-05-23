Стерилизовать собак в Бурятии приедут французы

Французский фонд Бриджит Бардо приедет в Бурятию, чтобы стерилизовать местных собак и кошек. Проведение операций планируется в июне. Все они пройдут бесплатно, подчеркнули местные волонтеры.

- Этот фонд много лет проводит такую программу. Этим летом они проведут операционные дни в приютах в разных районах города Улан-Удэ, ДНТ, в селах республики и Гусиноозерске. Если у вас или ваших знакомых есть не стерилизованные домашние животные — скорее записывайтесь, - пишут в группе «Фонд «Собака счастья».

Помимо стерилизации можно будет бесплатно провести чипирование и регистрацию своих хвостиков. Волонтеры просят делать репосты этой новости, чтобы посодействовать распространению информации и сократить число бездомных животных в Бурятии.

По вопросам записи можно звонить по телефонам: 89025623039, 89676200998 и 89834523798.

Фото: loon.site