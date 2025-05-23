Общество 23.05.2025 в 13:41

Шесть школ из Бурятии получат премии за победу в конкурсе Общества «Знание»

Всего по стране победителями стали 1015 проектов из 85 регионов
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Текст: Служба информации "Номер один"
Шесть школ из Бурятии получат премии за победу в конкурсе Общества «Знание»

Шесть проектов из Республики Бурятия получат премии за победу во втором сезоне Конкурса инициатив родительских сообществ Общества «Знание». Итоги конкурса были подведены 21 мая.

- Денежные премии на реализацию своих инициатив получат 1015 родительских комитетов из 85 субъектов Российской Федерации, в том числе шесть школ из республики Бурятия, - сообщили в правительстве Бурятии.

Премию в категории до 2 миллионов рублей получила школа Поселья. В ходе реализации проекта «Наадан:Играем вместе» будут созданы настольные и электронные игры на бурятском языке, игры для изучения традиций, духовно-нравственной культуры народов Бурятии. Будет также создан информационный ресурс с обучающими материалами для свободного доступа и использования в семье, процессе обучения и воспитания детей.

От 500 тыс. до 1 миллиона рублей на свои проекты выиграли три школы.

Физико-математическая школа №56 города Улан-Удэ получит средства на создание этно-кинозала «Бурятия» на 60 мест для мероприятий по профориентации, патриотическому, духовно-нравственному воспитанию.

В число победителей вошла Татауровская школа с проектом «Мост времён (прошлое, настоящее, будущее)» по созданию альманаха, посещению музея истории Бурятии, постановке спектакля «Дети войны», проведению военно-патриотической игры «Зарница», лазерного боя «Лазертаг». 

Также победителем в этой номинации стала Республиканская Мариинская школа-интернат с проектом «Школа Наташи Ростовой». На базе школы-интерната будет создана образовательная площадка для учащихся, их родителей и педагогов, работа которой даст возможность для освоения бальных танцев и формирования бальной культуры.

Кроме того, победителями стали еще две школы из Бурятии — они получат премии от 200 до 500 тыс. рублей. Это Посольская школа Кабанского района и Онохойская школа №1.

Всего по России победителями конкурса стали 1015 проектов из 85 регионов страны. С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте конкурса.

Организатор конкурса – Общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ.

 

Фото: правительство Бурятии

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