Общество 23.05.2025 в 14:03

Рейс Улан-Удэ-Москва снова задержали из-за БПЛА

Третий день подряд аэропорты Москвы закрываются из-за беспилотников
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Текст: Иван Иванов
Рейс Улан-Удэ-Москва снова задержали из-за БПЛА
Фото: архив «Номер один»
Третий день атак беспилотника на аэропорты московского авиаузла отразились на пассажирах Бурятии. На 5 часов задержался вылет из Улан-Удэ в Москву рейса S7 3034 в связи с временным приостановлением работы аэропорта Домодедово этой ночью. Воздушные гавани (Домодедово, Внуково и Жуковский) по данным Росавиации не выпускали и не принимали самолеты.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил ночью 23 мая мэр столицы Сергей Собянин, не уточняя, где именно упали обломки.

Еще три дрона были сбиты военными позднее. Сообщение об этом появилось в канале мэра сегодня ночью. По данным Минобороны РФ на европейской части России за последние дни было сбито более полутысячи БПЛА.

- Сегодня, учитывая сложную ситуацию с аэропортами Москвы стоит увеличить время между стыковочными рейсами и пользоваться одной авиакомпанией, чтобы при задержках рейсов вы не потеряли средства, - советуют туристам туроператоры. Кроме того, не лишним будет и страхование перелетов.
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