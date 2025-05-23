Жители Улан-Удэ нажаловались на «Бурятэнерго» в прокуратуру

Жители СНТ «Сибиряк» в Улан-Удэ пожаловались в прокуратуру на некачественное электроснабжение. В ходе проверки наздорщики выявили нарушения со стороны «Бурятэнерго».«В нарушение правил технической эксплуатации электросетевого имущества в данном садоводческом товариществе часть электроопор имеют признаки подгнивания. Металлические детали опор не обработаны антикоррозийной защитой, зафиксировано провисание изоляционных проводов. Кроме того, требуется выполнение мероприятий по перераспределению нагрузки на линии электропередач», - рассказали в прокуратуре.По итогам проверки руководитель получил прокурорское представление. Кроме того, за нарушение правил эксплуатации энергоустановок должностное лицо энергокомпании привлечено к административной ответственности.«Устранение нарушений находится на контроле», - заверили в прокуратуре.