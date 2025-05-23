Общество 23.05.2025 в 14:30

Жители Улан-Удэ нажаловались на «Бурятэнерго» в прокуратуру

Ему пришлось отвечать за гнилые столбы
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Текст: Андрей Константинов
Жители Улан-Удэ нажаловались на «Бурятэнерго» в прокуратуру
Фото: архив «Номер один»
Жители СНТ «Сибиряк» в Улан-Удэ пожаловались в прокуратуру на некачественное электроснабжение. В ходе проверки наздорщики выявили нарушения со стороны «Бурятэнерго».

«В нарушение правил технической эксплуатации электросетевого имущества в данном садоводческом товариществе часть электроопор имеют признаки подгнивания. Металлические детали опор не обработаны антикоррозийной защитой, зафиксировано провисание изоляционных проводов. Кроме того, требуется выполнение мероприятий по перераспределению нагрузки на линии электропередач», - рассказали в прокуратуре.

По итогам проверки руководитель получил прокурорское представление. Кроме того, за нарушение правил эксплуатации энергоустановок должностное лицо энергокомпании привлечено к административной ответственности.

«Устранение нарушений находится на контроле», - заверили в прокуратуре.

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энергетика прокуратура

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