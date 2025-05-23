Премии выписывал на работников и забирал себе

Одного из руководителей структурного подразделения ОАО «РЖД» задержали в Чите по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили «Чита.Ру» в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Установлено, что подозреваемый, используя своё служебное положение, регулярно забирал выписанные премии у подчиненных, якобы для производственных нужд учреждения. Деньгами он в дальнейшем распоряжался в личных целях. По предварительным данным общая сумма присвоенных денежных средств может превышать 2 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что незаконные действия пресечены совместно с Забайкальским региональным центром безопасности ОАО «РЖД». В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями. Проводятся следственные и оперативные действия.

Фото: loon.site