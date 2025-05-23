Общество 23.05.2025 в 15:30

Героиню поучительного видеоролика наградили в правительстве Бурятии

Поборница чистоты пожелала остаться неизвестной
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Текст: Елена Кокорина
Героиню поучительного видеоролика наградили в правительстве Бурятии

В одночасье ставшую звездой горожанку сегодня наградили в минприроды Бурятии. Девушке, которая всем сердцем радеет за чистоту нашего города, министр природных ресурсов Наталья Тумуреева вручила благодарственное письмо.

Напомним, что поводом для награждения стал инцидент, запечатлённый на видео. Водитель иномарки, пережидая запрещающий сигнал светофора, решил очистить салон своего автомобиля от мусора и выбросил пустую пластиковую бутылку в окно. Увидев эту ситуацию, девушка, стоящая на светофоре за ним, вышла из машины, подобрала с газона бутылку и уверено швырнула ее обратно в незакрытое окно нарушителя.

Видеоролик моментально облетел все соцсети города, и девушка стала героем дня. Пару дней назад в минприроды ее объявили в «розыск», который увенчался успехом. В итоге награда нашла своего героя, которая себя таковой не считает, поэтому вручение прошло в неформальной обстановке с соблюдением пожеланий героини о неразглашении её личности.

- Этот поступок демонстрирует, как важно каждому из нас проявлять ответственность за чистоту нашего города и республики в целом. Сейчас начинается туристический сезон, поэтому призываем гостей и жителей Бурятии относиться бережно к природе и убирать за собой мусор, - комментирует Наталья Тумуреева.

Фото: минприроды Бурятии

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