Общество 23.05.2025 в 15:40

В Бурятии жителей разрушающихся домов пообещали расселить в 2034 году

Данные сроки сильно удивили прокуратуру
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии жителей разрушающихся домов пообещали расселить в 2034 году
Фото: архив «Номер один»
В селе Баргузин чиновники признали аварийными и подлежащими сносу 10 многоквартирных домов. Было издано распоряжение о расселении их жильцов с указанием сроков. И хотя проживать в домах стало опасно из-за угрозы их обрушения, согласно документу жильцам пришлось бы ждать расселения от 2 до 9 лет – вплоть до 2034 года!

Данные сроки сильно удивили прокуратуру, которая усмотрела в этом нарушение жилищных прав граждан. Надзорщикам пришлось идти в суд, чтобы признать распоряжение властей незаконными.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, Баргузинский райсуд их требования удовлетворил, обязав администрацию расселить жильцов аварийных домов до конца 2026 года. Впрочем, решение суда еще не вступило в законную силу.
Теги
прокуратура аварийное жилье

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