В Бурятии жителей разрушающихся домов пообещали расселить в 2034 году

В селе Баргузин чиновники признали аварийными и подлежащими сносу 10 многоквартирных домов. Было издано распоряжение о расселении их жильцов с указанием сроков. И хотя проживать в домах стало опасно из-за угрозы их обрушения, согласно документу жильцам пришлось бы ждать расселения от 2 до 9 лет – вплоть до 2034 года!Данные сроки сильно удивили прокуратуру, которая усмотрела в этом нарушение жилищных прав граждан. Надзорщикам пришлось идти в суд, чтобы признать распоряжение властей незаконными.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, Баргузинский райсуд их требования удовлетворил, обязав администрацию расселить жильцов аварийных домов до конца 2026 года. Впрочем, решение суда еще не вступило в законную силу.