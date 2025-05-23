Общество 23.05.2025 в 15:50

В Бурятии работают пункты проката технических средств реабилитации

Они предназначены для ухода за пожилыми людьми или маломобильными пациентами
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии работают пункты проката технических средств реабилитации

В Бурятии работают пункты проката технических средств реабилитации. Это стало возможным благодаря социальным проектам «Демография» и «Семья». Они предназначены для ухода за пожилыми людьми или маломобильными пациентами. Это одно из приоритетных направлений системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Такой пункт с 2020 года функционирует на базе комплексного центра «Доверие».

- По состоянию на 1 мая этого года с гражданами заключено 307 договоров, выдано 173 единицы. В прокат можно получить: костыли, трость, ходунки, кресло-коляску, многофункциональную медицинскую кровать, опору под спину, скользящую доску для пересаживания больного, веревочную лестницу, ступеньки в ванную и многое другое, - говорит директор учреждения Минсоцзащиты Бурятии Ольга Богатых.

Средства реабилитации предоставляются безвозмездно сроком до 1 года на основании индивидуальной программы реабилитации инвалида; либо по рекомендации лечащего врача медицинской организации, выданные получателям социальных услуг.

Контактная информация:Телефон: 8-951-639-21-58

Адрес: республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, дом 20

 

Фото: loon.site

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