Общество 23.05.2025 в 15:59

В Улан-Удэ высадили 400 саженцев абрикоса, кизильника и спиреи

Ухаживать за ними будут студенты Лесопромышленного колледжа
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ высадили 400 саженцев абрикоса, кизильника и спиреи

Студенты Лесопромышленного колледжа возьмут шефство над зелеными насаждениями на горе Батарейная и будут помогать за ними ухаживать, применяя свои знания на практике. Накануне там, в рамках муниципальной программы «Зеленый город», высадили более 400 саженцев абрикоса, кизильника и спиреи.

– В этом сезоне в городских парках, скверах, вдоль городских магистралей и улиц будут высажены почти 6,5 тысяч деревьев и кустарников. Этим летом мы сделаем упор на уход за растениями. За каждым сквером закрепили садовников. Они будут ухаживать за зелеными насаждениями: рыхлить почву, вносить удобрения, следить за поливом и подрезать растения, – сказал первый заместитель мэра г. Улан-Удэ по развитию инфраструктуры Сергей Гашев.

В этом году цветов высадят больше. Площадь высадки составит свыше 9 тысяч квадратных метров, включая такие растения, как петунии, ирисы, лилейники и другие виды цветов. Ещё планируется высадить многолетники на общей площади больше 1100 тыс. кв. м.

- Вместе с тем, будет продолжена пересадка крупных деревьев. В этом сезоне при помощи агрегата-пересадчика высадят порядка 60 взрослых деревьев. С 2019 года на общественные территории пересажено почти 500 деревьев, - сообщили в мэрии города.

Фото: мэрия города

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