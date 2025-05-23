Общество 23.05.2025 в 16:28

«Ростелеком» провел показ документального фильма «История нашей Победы» в Бурятии

Трогательные кинооткровения потомков героев войны посмотрели свыше 100 студентов
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Текст: Иван Иванов
«Ростелеком» провел показ документального фильма «История нашей Победы» в Бурятии
«Ростелекомом» в Улан-Удэ организовал специальный показ документального фильма «История нашей Победы», снятого по инициативе компании к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие прошло на площадке Бурятского института инфокоммуникаций «Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики» (БИИК «СибГУТИ»). Увидеть трогательные кинооткровения потомков героев войны пришли свыше 100 студентов, а также сотрудники «Ростелекома».



Фильм создан в рамках социального проекта компании «Потому что мы — семья». Рассказы близких о ветеранах из разных уголков страны переплетаются в единую картину самоотверженности и мужества русского народа. Три из десяти историй фильма посвящены военным связистам.



Сотрудник «Ростелекома» Александр Иванович Пунин, потомственный связист из Брянска, рассказал о своей бабушке, которая воевала в партизанском отряде, а после войны много лет работала связисткой. Протоиерей Иоанн Каледа из Москвы поделился историей о своем отце, который в 1941 году прошел курсы связистов и стал радистом дивизиона «Катюш». Войну он закончил под Кёнигсбергом и, по отзывам командиров, был лучшим связистом подразделения. После прохождения курсов связистов ушла добровольцем на фронт тетя еще одной героини фильма. Сделала она это тайком от родителей будучи 17-летней девчонкой. Прошла всю войну и закончила ее в Берлине.



«Фильм “История нашей Победы” произвел на меня глубокое впечатление. Особенно документальные кадры и живые воспоминания участников событий, рассказанные своим родственникам. Восхищаюсь единством и стойкостью советского народа в самые тяжелые годы. Картина помогает современному зрителю не только лучше понять исторические события, но и осознать цену мира и свободы. Обязательно покажу этот фильм своим детям», - рассказала сотрудник Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Елена Коротыгина.



«Фильм очень тронул наших ребят и преподавателей. Наверное, потому, что в каждой семье есть своя история Победы. Хотя и прошло много лет, но память о событиях Великой Отечественной войны передается из поколения в поколение: в скупых рассказах, нескольких пожелтевших фотографиях. И очень важно сохранить, сберечь эти воспоминания. “История нашей Победы” заставляет молодое поколение задуматься о тех событиях и помогает прививать правильные жизненные ценности», - отметила директор БИИК «СибГУТИ» Светлана Шедоева.



«Говоря о героях Великой Отечественной войны, в первую очередь на ум приходят танкисты, летчики, разведчики. Но была еще одна категория воинов, чей вклад в Победу был не менее значим, хотя и оставался за кадром. Немногие знают о подвигах военных связистов. Этот фильм — еще одно напоминание о том, что Великая Победа добывалась не только теми, кто воевал с оружием в руках, но и теми, кто давал связь фронту и тылу, обеспечивал управление войсками и передачу жизненно важной информации», - сообщил директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Меркушев.



Социальный проект «Ростелекома» «Потому что мы — семья» высоко оценили зрители и профессионалы. В 2024 году он получил международную награду в сфере коммуникаций Eventiada и бизнес-премию «Большая рыба» от издания Sostav, а в марте 2025 года — национальную премию «Наш вклад».

Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
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