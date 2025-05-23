Общество 23.05.2025 в 16:41

В Бурятии выбрали лучших молодых врачей 2025 года

Итоги конкурса были подведены среды специалистов со стажем работы от 3 до 10 лет
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии выбрали лучших молодых врачей 2025 года

В Бурятии подвели итоги республиканского конкурса «Лучший молодой врач – 2025 года» среди молодых специалистов со стажем работы от 3 до 10 лет.

Конкурсная комиссия оценила работы участников по ряду критериев. По результатам голосования победителями стали 4 врача.

Первые места в конкурсе заняли Татьяна Евреева, врач-эндокринолог Городской поликлиники №3 — в категории «Лучший молодой врач-клиницист» и Алексей Утенков, врач судебно-медицинский эксперт Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы —в категории «Лучший молодой врач-исследователь».

Второе место выиграла Татьяна Киргизова, врач акушер-гинеколог Республиканского перинатального центра МЗ РБ.

Третье место - Татьяна Матвеева, врач по спортивной медицине Республиканского врачебно-физкультурного диспансера.

- Дорогие коллеги! Поздравляем вас с получением заслуженных наград! Вы — яркие представители будущего медицины, и ваша энергия и стремление к знаниям вдохновляют. Ваши достижения не только подчеркивают ваш профессионализм, но и свидетельствуют о том, что вы способны вносить значительные изменения в здравоохранение нашей республики. Мы уверены, что впереди вас ждет много новых побед и свершений! Желаем вам дальнейших успехов в работе, постоянного самосовершенствования и творческих открытий на пути к вашим целям. Пусть каждый новый день приносит вам радость и удовлетворение от вашей важной работы! – поздравили в минздраве участников конкурса.

 

Фото: loon.site

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