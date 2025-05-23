Общество 23.05.2025 в 17:20

Алкоголик из Бурятии оказался вором с полицейской ориентировки

Бывший уголовник обокрал летний домик и пустился в пьянство
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Текст: Елена Кокорина
Алкоголик из Бурятии оказался вором с полицейской ориентировки

Пьянствующий житель Бурятии, задержанный за нарушение общественного порядка, оказался вором с полицейской ориентировки. Правоохранители его разыскивали за кражу, которую он совершил в Северобайкальске. О краже в полицию заявила хозяйка летнего дома.

- Злоумышленник подручными средствами отжал пластиковое окно и украл из домика бензопилу, электрический кабель и удлинитель. Следуя по маршруту патрулирования, в центре города Северобайкальск, росгвардейцы заметили мужчину, распивающего алкоголь в общественном месте, и отметили схожесть его примет с ориентировкой. 46-летнего местного жителя задержали и доставили в полицию, где в ходе разбирательства установили, что ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности., - рассказали в Росгвардии республики.

В этой краже преступник тоже сознался. Оказалось, что похищенное он продал неизвестным, а вырученные деньги потратил на спиртное. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия Бурятии

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