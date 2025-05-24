Общество 24.05.2025 в 09:29

Спикер Хурала Бурятии поздравил выпускников

Дорогие выпускники, уважаемые учителя и родители!
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Спикер Хурала Бурятии поздравил выпускников
Поздравляю вас с праздником последнего школьного звонка - чистым, звонким и полным надежд!

Этот день навсегда останется в вашей памяти как яркий рубеж между детством и взрослой жизнью.

Особые слова благодарности хочу сказать нашим дорогим учителям. Ваш самоотверженный труд, терпение и мудрость помогают раскрываться самым лучшим качествам в детях. Вы не просто даете знания - вы зажигаете в юных сердцах искру любви к родному краю, его истории и традициям.

Дорогие выпускники! Сегодня перед вами открываются все дороги. Стремитесь к знаниям, дерзайте, пробуйте себя в разных сферах. Но помните: где бы вы ни были, малая родина и Бурятия всегда ждет вас. В нашей республике сегодня создаются прекрасные возможности для профессиональной реализации: строятся современные школы и больницы, развиваются наукоемкие производства, поддерживается предпринимательство.

Пусть в вашей жизни будет много светлых дней, верных друзей и добрых наставников. Верьте в себя, уважайте своих учителей и родителей, помните свои корни. А мы со своей стороны сделаем все, чтобы вы могли реализовать свои таланты здесь, на родной земле.

Желаю вам счастливого пути! Пусть ваши мечты сбываются, а школьные друзья остаются с вами на всю жизнь.

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов

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