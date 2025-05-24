Спикер Хурала Бурятии поздравил выпускников

Поздравляю вас с праздником последнего школьного звонка - чистым, звонким и полным надежд!Этот день навсегда останется в вашей памяти как яркий рубеж между детством и взрослой жизнью.Особые слова благодарности хочу сказать нашим дорогим учителям. Ваш самоотверженный труд, терпение и мудрость помогают раскрываться самым лучшим качествам в детях. Вы не просто даете знания - вы зажигаете в юных сердцах искру любви к родному краю, его истории и традициям.Дорогие выпускники! Сегодня перед вами открываются все дороги. Стремитесь к знаниям, дерзайте, пробуйте себя в разных сферах. Но помните: где бы вы ни были, малая родина и Бурятия всегда ждет вас. В нашей республике сегодня создаются прекрасные возможности для профессиональной реализации: строятся современные школы и больницы, развиваются наукоемкие производства, поддерживается предпринимательство.Пусть в вашей жизни будет много светлых дней, верных друзей и добрых наставников. Верьте в себя, уважайте своих учителей и родителей, помните свои корни. А мы со своей стороны сделаем все, чтобы вы могли реализовать свои таланты здесь, на родной земле.Желаю вам счастливого пути! Пусть ваши мечты сбываются, а школьные друзья остаются с вами на всю жизнь.