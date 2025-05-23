Национальный музей Бурятии презентует уникальную буддийскую мандалу «Гунриг»
Национальный музей Бурятии презентует уникальную буддийскую мандалу «Гунриг». На средства гранта Благотворительного фонда Владимира Потанина музей создал виртуальный тур по знаменитой скульптурной композиции.
- Проект призван сделать уникальное культурное наследие доступным широкому кругу зрителей и способствовать развитию интереса к традициям буддийской культуры Бурятии. Благодаря использованию современных технологий, такие как 3D-сканирование и виртуальная реальность, зрители смогут насладиться цифровой реконструкцией удивительной буддийской мандалы, - рассказали в музее.
Создание такой платформы стало возможным благодаря сотрудничеству музея и молодых художников, дизайнеров и IT-специалистов Бурятии, объединивших усилия ради сохранения и продвижения историко-культурного наследия региона.
Посетители виртуального тура смогут окунуться в загадочный мир, созданный руками бурятских мастеров конца XIX – начала XX веков, оценить тонкость исполнения каждой фигуры и лучше понять значение символов и образов буддийской религии.
Объемная скульптурная композиция божеств мандалы Гунриг (тиб.) или Будды Сарвавид Вайрочаны (санскр. Всеведущий Вайрочана) была выполнена буддийским художником-философом, скульптором, габжа ламой Янгажинского дацана Санжи-Цыбик Цыбиковым (1877-1934).
Мандала находилась в специальном храме – сумэ Гунриг Янгажинского дацана (основан в 1831 году). Сейчас эта уникальная композиция хранится в Национальном музее Республики Бурятия.
Презентация проекта пройдет 26 мая в 15.00 ч. в Музее истории Бурятии им. М.Н. Хангалова на выставке «Сокровища буддийского искусства» (возрастное ограничение 6+).
На презентацию проекта приглашаются все желающие.
Возрастное ограничение 6+
Фото: Номер один