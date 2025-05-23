Национальный музей Бурятии презентует уникальную буддийскую мандалу «Гунриг». На средства гранта Благотворительного фонда Владимира Потанина музей создал виртуальный тур по знаменитой скульптурной композиции.

- Проект призван сделать уникальное культурное наследие доступным широкому кругу зрителей и способствовать развитию интереса к традициям буддийской культуры Бурятии. Благодаря использованию современных технологий, такие как 3D-сканирование и виртуальная реальность, зрители смогут насладиться цифровой реконструкцией удивительной буддийской мандалы, - рассказали в музее.

Создание такой платформы стало возможным благодаря сотрудничеству музея и молодых художников, дизайнеров и IT-специалистов Бурятии, объединивших усилия ради сохранения и продвижения историко-культурного наследия региона.

Посетители виртуального тура смогут окунуться в загадочный мир, созданный руками бурятских мастеров конца XIX – начала XX веков, оценить тонкость исполнения каждой фигуры и лучше понять значение символов и образов буддийской религии.

Объемная скульптурная композиция божеств мандалы Гунриг (тиб.) или Будды Сарвавид Вайрочаны (санскр. Всеведущий Вайрочана) была выполнена буддийским художником-философом, скульптором, габжа ламой Янгажинского дацана Санжи-Цыбик Цыбиковым (1877-1934).

Мандала находилась в специальном храме – сумэ Гунриг Янгажинского дацана (основан в 1831 году). Сейчас эта уникальная композиция хранится в Национальном музее Республики Бурятия.

Презентация проекта пройдет 26 мая в 15.00 ч. в Музее истории Бурятии им. М.Н. Хангалова на выставке «Сокровища буддийского искусства» (возрастное ограничение 6+).

На презентацию проекта приглашаются все желающие.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один