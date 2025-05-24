Общество 24.05.2025 в 06:42

Семиклассник из Бурятии показал москвичам проект умной теплицы

Серьезный подход школьника отметили эксперты «Сколково»
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Текст: Елена Кокорина
Семиклассник из Бурятии показал москвичам проект умной теплицы

Более 25 предпринимателей республики представили свои проекты в «Сколково» на программе «ТехноВосток 2030», направленную на поиск, поддержку и развитие инновационных проектов в ДФО. Но самым интересным участником программы стал Вадим Бурдуковский, ученик 7 класса из Хоринского района.

Узнав о мероприятии, юноша заручился согласием родителей и зарегистрировался для презентации своего проекта умной теплицы, сообщил в своем телеграм-канале министр промышленности Бурятии Денис Гармаев.

- Этот проект позволяет полностью с минимальными затратами автоматизировать процесс ухода за растениями: полив, температуру, режим дня и ночи, влажность и другие параметры. Эксперты «Сколково» отметили серьезный подход юного новатора и дали рекомендации по совершенствованию проекта, а также пожелали дальнейших успешных разработок. Приятно видеть таких активных, инициативных представителей нового поколения. Отмечу, что сейчас в Бурятии зарегистрировано 484 предпринимателя и самозанятых, которым ещё нет 18 лет, - пишет Гармаев.

Фото: ТГ-канал Дениса Гармаева

 

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теплица Сколково

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