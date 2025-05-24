Общество 24.05.2025 в 13:57

Из украинского плена вернулись первые 390 человек

В ближайшие дни российской стороне передадут еще 610 российских военнопленных
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Текст: Иван Иванов
Из украинского плена вернулись первые 390 человек

В пятницу, 23 мая, состоялся первый этап нового обмена пленными между Россией и Украиной.  Как сообщает «Лента.ру» он станет самым масштабным за все время спецоперации — согласно достигнутым на переговорах в Стамбуле договоренностям, стороны передадут друг другу тысячу человек.
Ведомство сообщило, что в Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц.
Украине передали такое же число украинских военных и гражданских.
Обмен состоялся на границе Украины и Белоруссии. Российские военные остаются на белорусской территории, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем их доставят в РФ для лечения и реабилитации, обещает Минобороны. Ведомство  подчеркнуло, что обмен планируется продолжить в ближайшие дни.

Mash сообщал, что одобренные к обмену россияне держались в приграничной колонии города Сумы. Большинство из них — бойцы с курского и харьковского направлений. В плен бойцы попали в ходе вторжения ВСУ в Курскую область в 2024 году. Фамилии спасенных и откуда они родом ведомство пока не сообщает. 
Но среди них могут быть и уроженцы Бурятии. Будем следить за развитием событий.
Фото: Номер один

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