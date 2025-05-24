Бурятские пожарные готовятся взорвать леса в Забайкальском крае

17 авиапожарных Бурятского авиационного отделения Федеральной Авиалесоохраны отправились в Забайкальский край. Их цель помочь в тушении крупного лесного пожара в Тунгокоченском округе. Об этом сообщается в телеграмм-канале ведомства.



Для этого специалисты будут использовать взрывной метод создания минерализованных полос.

Такие работы проводятся с применением детонирующего шнура высокой мощности. Его прокладывают на безопасном расстоянии от кромки пожара. Но по самым кратчайшим траекториям, чтобы максимально снизить площадь, пройденную огнем. В результате взрыва шнура образуется минполоса, от которой навстречу огня пожара проводится контролируемый встречный отжиг. Это позволяет лишить огня топлива и он затухает.

Фото: Елена Кокорина