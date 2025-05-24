Ущерб жителей Бурятии от мошенников перевалил за 200 млн рублей

В прокуратуре Бурятии опубликовали свежие данные по мобильному мошенничеству и рассказали, что жертвами интернет-преступников по состоянию на 16 мая 2025 года стали 900 жителей республики. За последнюю неделю их ряды пополнились на 37 человек, которых мошенники развели почти на 15 млн рублей. Общий ущерб от мошенников с начала года составляет уже около 203 млн рублей.

- Мошенники продолжают обманывать граждан в соцсетях, на интернет-сайтах и используют при этом мессенджеры. Злоумышленники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, представителями операторов сотовой связи, компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. Обманывая граждан, они сообщают, что оформлен кредит, взломан личный кабинет на портале «Госуслуги», истек срок действия сим-карты, требуется замена тепло-водосчетчиков, предлагают дополнительный заработок на инвестициях, - сообщили в прокуратуре республики.

Напомним, что на днях жительнице Кяхтинского района позвонила «сотрудник Водоканала», пояснив, что необходимо проверить водосчетчики. Для оформления заявки надо было продиктовать код, который пришел на телефон. После этого «работник Центробанка» сообщил потерпевшей, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредиты, а затем «следователь» убедил, что она подозревается в госизмене, поэтому все имеющиеся денежные средства будут конфискованы. Чтобы избежать изъятия, по указанию звонившего, женщина обналичила и перевела мошенникам 560 тыс. рублей.

Фото: loon.site