Общество 24.05.2025 в 14:45

Глав регионов обяжут поднимать рождаемость

Однако без крупных  ассигнований в рождаемость со стороны федерального центра не обойтись  
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Текст: Иван Иванов
Глав регионов обяжут поднимать рождаемость

В России с федерального на региональный уровень спускаются полномочия по решению проблем с падением  рождаемости, которая ускорилась с конца 2022 года.
Показатель рождаемости войдет в KPI глав российских регионов уже с 2026 года. Причем это будет только первый шаг в этом направлении, отметила депутат Госдумы Буцкая. Каждый рабочий день губернаторов будет начинаться с оценки демографических данных, заявила она 360.ru.
При этом к сложностям  Буцкая отнесла закрытую  статистику по рождаемости и смертности, отметив, что с учетом этого фиксировать данные будет труднее.
Опрос ВЦИОМ в феврале этого года показал, что многие  не против стать многодетными: каждый второй гражданин или гражданка хочет семью с тремя и более детьми (53%, +11 п. п. к 2017 г.) — но «в идеальных условиях». А в реальности в каждой российской семье в среднем на одного ребенка меньше, чем хотели бы родители.
Как ранее предлагал известный демограф Алексей Ракша, чтобы рождаемость реально выросла, необходим целый комплекс мер, которые являются прерогативой федерального центра. 
В частности государство должно полностью компенсировать затраты на нянь  и детсады, выделять  миллион при рождении третьего ребёнка, списывать проценты по ипотеке за четвёртого в пределах заранее установленной максимальной суммы. И списывать тело ипотечного кредита за пятого и последующего ребёнка в пределах заранее установленной максимальной суммы. 
Также стимулом может стать снижение ставок по ипотечным кредитам до разумных и возвращение страны к мирной жизни и увеличением расходов на социальные цели. Если к 2026 году что-то будет сделано в этом направлении, то главам субъектов  будет полегче выполнять ранее намеченные планы. Увы, без мощных федеральных ассигнований практически невозможно решить ни одну проблему, стоящую перед страной. Тем более такую сложную, как убыль населения.
Фото: Номер один

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демография

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