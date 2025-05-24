В Бурятии закрыли для посещения места отдыха

В Бурятии сохраняется высокий класс пожарной опасности и на сегодня в республике зафиксирован 21 пожар в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кижингинском и Мухоршибирском районах. Их общая площадь составляет около 14 тысяч гектаров.

- За прошедшие сутки в лесном фонде республики обнаружено пять новых возгораний: в Баунтовском, Закаменском и Мухоршибирском районах. Ликвидировать удалось четыре очага в Еравнинском, Кабанском и Прибайкальском районах на площади 3 611 га. Локализовано три пожара в Еравнинском и Мухоршибирском районах на площади 1 330 га. Причина возгораний – неосторожное обращение с огнём. Угрозы населённым пунктам нет, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

На тушении работает свыше 550 человек сотрудников лесной охраны, авиалесоохраны и привлечённых граждан. Задействовано 114 единиц техники.

- На территории лесного фонда Бурятии действует режим ЧС. Места отдыха закрыты для посещения. Использование открытого огня запрещено, - добавили в РАЛХ.

Фото: Елена Кокорина