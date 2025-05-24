Общество 24.05.2025 в 17:37
Для 9 тысяч школьников Улан-Удэ прозвенел последний звонок
Линейки выпускников прошли в 55-ти школах
Текст: Елена Кокорина
Для выпускников 55-ти городских школ, сегодня, 24 мая, прозвенел Последний звонок. На линейки выстроилось свыше 9 тысяч ребят.
В мэрии города ребятам пожелали смело шагать по новым дорогам, не боясь никаких трудностей, достигать новых высот и не забывать родную школу.
- Будьте дерзкими, амбициозными и настойчивыми, а главное — верьте в свои силы, и тогда все ваши мечты обязательно сбудутся, - подчеркнули в мэрии столицы.
Напомним, что в связи с проведением Последнего звонка на территории республики сегодня запрещена продажа алкоголя. За нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции предусмотрены внушительные штрафы.
Фото: мэрия города
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