Общество 24.05.2025 в 17:37

Для 9 тысяч школьников Улан-Удэ прозвенел последний звонок

Линейки выпускников прошли в 55-ти школах
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Текст: Елена Кокорина
Для 9 тысяч школьников Улан-Удэ прозвенел последний звонок

Для выпускников 55-ти городских школ, сегодня, 24 мая, прозвенел Последний звонок. На линейки выстроилось свыше 9 тысяч ребят.

В мэрии города ребятам пожелали смело шагать по новым дорогам, не боясь никаких трудностей, достигать новых высот и не забывать родную школу.

- Будьте дерзкими, амбициозными и настойчивыми, а главное — верьте в свои силы, и тогда все ваши мечты обязательно сбудутся, - подчеркнули в мэрии столицы.

Напомним, что в связи с проведением Последнего звонка на территории республики сегодня запрещена продажа алкоголя. За нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции предусмотрены внушительные штрафы.

Фото: мэрия города

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