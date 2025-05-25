Общество 25.05.2025 в 10:41

Полицейские определят, кому давать кредиты

В МВД предложили  выдавать займы  после бесед с полицейскими
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Текст: Иван Иванов
Полицейские определят, кому давать кредиты

В МВД обсуждают возможность введения запрета на кредиты для россиян для защиты от мошенников, сообщил замначальника следственного департамента ведомства Данил Филиппов.

Он отметил, что в России уже приняты законы, которые позволяют гражданам «самозапретить» выдачу себе кредитов.

«Но у нас другая несколько концепция, мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку», - сказал он на киберфестивале «Positive Hack Days» (цитата по РИА Новости»).

Подобные меры, по мнению Филиппова, будут восприняты положительно, поскольку правоохранители получат «возможность защитить всех».

Каждого россиянина, который захочет взять кредит, будут консультировать в МВД, рассказал он. Сотрудники будут задавать гражданину определенные вопросы, чтобы убедиться, что он не собирается передавать средства мошенникам.

Между тем эксперты полагают, что у участковых полиции хватает других забот, чем консультировать заемщиков. Тем более, что против этого выступит мощное банковское лобби.

В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили, что «мы законодательные инициативы не комментируем».


Фото: Номер один

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