Задержки рейсов из Улан-Удэ в Москву стали систематическими

Вылет рейса S7 3034, который должен был сегодня отправиться в Москву в 09:55 - перенесли на пять с половиной часов с связи с закрытием аэропорта Домодедово. В результате и прилет в Улан-Удэ московского рейса S7 3033 задерживается до 15.00 местного времени.

Сегодня ночью были введены и затем сняты временные ограничения на обслуживание рейсов в московских аэропортах Домодедово, Жуковский и Шереметьево, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Причиной ограничений стали атаки БПЛА.

- В аэропортах Домодедово и Жуковский в 02:25 по Москве сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, - позже написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Аэропорт Шереметьево также возобновил работу в 02:35 по Москве, проинформировал Кореняко.

Пассажирам, которые полетят этим летом через Москву, туроператоры советуют увеличить время между стыковочными рейсами и пользоваться одной авиакомпанией, чтобы при задержках рейсов пассажиры получили компенсацию.

Кроме того, не лишним будет и страхование перелетов. Так уже сотни пассажиров из Улан-Удэ получили выплаты на карты после задержек рейсов в Москве в начале мая.

Страховщики при покупке авиабилетов предлагают сервис моментальных выплат, где происходит автоматическое отслеживание рейса и перевод компенсации на банковскую карту.





Фото: Номер один