Общество 25.05.2025 в 16:18

Задержки рейсов из Улан-Удэ в Москву стали систематическими

Причина сбоя расписания  - закрытие аэропорта Домодедово  
A- A+
Текст: Иван Иванов
Задержки рейсов из Улан-Удэ в Москву стали систематическими

Вылет рейса  S7 3034, который должен был сегодня отправиться  в Москву  в 09:55 - перенесли на пять с половиной часов с связи с закрытием аэропорта Домодедово. В результате и прилет в Улан-Удэ московского рейса S7 3033 задерживается до 15.00 местного времени.

Сегодня ночью были введены  и затем сняты временные  ограничения на обслуживание рейсов в московских аэропортах Домодедово, Жуковский и Шереметьево, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Причиной ограничений стали атаки БПЛА.

- В аэропортах Домодедово и Жуковский в 02:25 по Москве сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, - позже написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Аэропорт Шереметьево также возобновил работу в 02:35 по Москве, проинформировал Кореняко.

Пассажирам, которые полетят этим летом через Москву, туроператоры советуют увеличить время между стыковочными рейсами и пользоваться одной авиакомпанией, чтобы при задержках рейсов пассажиры получили компенсацию.

Кроме того, не лишним будет и страхование перелетов.  Так уже сотни пассажиров из Улан-Удэ получили выплаты на карты после  задержек  рейсов в Москве в начале мая. 

Страховщики при покупке авиабилетов предлагают сервис моментальных выплат, где происходит автоматическое отслеживание рейса и перевод компенсации на банковскую карту.


Фото: Номер один

 

Все новости

В Мухоршибирском районе сгорело 12 гектаров тайги
25.05.2025 в 13:41
Полицейские определят, кому давать кредиты
25.05.2025 в 10:41
Бурятия завоевала три золота по муай-тай
25.05.2025 в 10:29
В Бурятии началась мухоморная лихорадка
25.05.2025 в 08:00
В Бурятии вера бьет по карману
25.05.2025 в 07:00
В Бурятии выясняют обстоятельства гибели маленькой девочки
24.05.2025 в 21:45
Дебошир продолжает третировать улан-удэнцев даже после задержания
24.05.2025 в 21:31
На правление СНТ в Улан-Удэ совершено вооруженное нападение
24.05.2025 в 17:45
Для 9 тысяч школьников Улан-Удэ прозвенел последний звонок
24.05.2025 в 17:37
В Бурятии закрыли для посещения места отдыха
24.05.2025 в 15:20
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 мая

Читайте также
Полицейские определят, кому давать кредиты
В МВД предложили  выдавать займы  после бесед с полицейскими
25.05.2025 в 10:41
В Бурятии началась мухоморная лихорадка
Мода на поедание ядовитых грибов добралась до республики
25.05.2025 в 08:00
В Бурятии вера бьет по карману
Из храмов Улан-Удэ исчезла бесплатная святая вода
25.05.2025 в 07:00
Для 9 тысяч школьников Улан-Удэ прозвенел последний звонок
Линейки выпускников прошли в 55-ти школах
24.05.2025 в 17:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru