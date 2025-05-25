Общество 25.05.2025 в 17:58

Шаманы Бурятии открыли небесные врата

В МРОШ «Тэнгэри» провели один из древнейших обрядов
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Текст: Макар Захаров
Шаманы Бурятии открыли небесные врата

25 мая шаманский центр «Тэнгэри» провел весенний тайлган «Открытие небесных врат». Согласно древним канонам, именно в это время, когда зеленеет трава и кукушка впервые возглашает свои песни, природа и духи пробуждаются от зимнего сна. Этот особый период знаменует начало обрядов почитания предков - угай хүндэ, тайлганов и посвящений.

В традиции и благоговении к божествам, шаманы преподнесли рощу берез как символ чистоты. На молебне были вознесены молитвы за благополучие и процветание всех людей в предстоящие летние месяцы, а также выразили благодарность духам за защиту и поддержку в суровое зимнее время.

Особое значение в этом молебне имело оживление Великих 9 hулдэ - священных символов силы и духовного единства. Напомним, что у нас появилась древняя реликвия Великое Белое hулдэ Чингисхана - олицетворение мощи, сплоченности и небесного покровительства. Религиозный центр «Тэнгэри» гордо несет знамя Чингисхана, ежедневно укрепляя его силу и мощь через молитвы, направленные на мирное сосуществование, процветание добра и благополучие мира.

Верховные божества тэнгэрианского пантеона - Бурхан Сагаан Гарбал (Божественное Белое Начало) и Буха Ноён Баабай (Предводитель 13 Северных Хатов) - благословили народ, пожелав счастья, достатка и защиты. Шаманы и верующие преподнесли в дар синие хадаки - как знак преданности, уважения и благодарности Небесам.

Фото: «Номер один»

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