Россия и Украина провели второй этап обмена пленными 1000 на 1000

С территории Украины возвращены еще 307 военнослужащих России. Взамен переданы 307 военнопленных вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В пресс-релизе уточняется, что российские военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии. Оттуда их доставят на родину, они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

О проведении крупнейшего обмена пленными в формате «1000 на 1000» Россия и Украины договорились в ходе переговоров их делегаций в Стамбуле 16 мая. 23 мая состоялся первый этап масштабного обмена — обе стороны передали по 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов говорил, что обмен продлится три дня — с 23 по 25 мая. После этого Россия обещала представить предложения по урегулированию военного конфликта.

Самолет с 307 освобожденными из украинского плена российскими военными 24 мая приземлился в Подмосковье, сообщает телеканал «Звезда».





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