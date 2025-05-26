Общество 26.05.2025 в 09:00

Сроки подачи деклараций на вычет

Разберем важные моменты
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Текст: Номер один
Сроки подачи деклараций на вычет
Pixabay

Вопрос: «Какие есть сроки для подачи документов на вычет?»

В течение трех последующих лет. Если в декларации заявляется только вычет, а доходы — нет, то срок ее подачи не установлен. Дата 30 апреля касается только декларирования доходов прошлого года. На вычет ее можно подать и позже.

Но есть ограничение: при оформлении вычета за лечение или обучение налог можно вернуть за год, когда были такие расходы. 

Декларацию для этого нужно подать в течение трех лет после окончания этого года:

- если расходы были в 2023 году — декларация до 31.12.2026;

- если расходы в 2022 — декларация до 31.12.2025;

- если расходы в 2021 — декларацию в 2025 подавать поздно. Налог за этот период вернуть уже нельзя.

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