Блокировка банковских счетов

Вопрос: «Что делать, если из-за подозрения в мошенничестве заблокировали банковский счет?»

Ольга Михайловна П.

Если ваши счета заблокировали из-за подозрений в мошенничестве, отмывании доходов или дропперстве, то уточните причину блокировки. В отделении банка или через онлайн-заявку выясните, на каком основании введены ограничения. Это может быть связано с 115-ФЗ (противодействие отмыванию доходов) или 161-ФЗ (мошенничество и дропперство). От этого зависит порядок ваших действий.

Если блокировка по федеральному закону № 115, вам потребуются документы, подтверждающие законность ваших операций. Это могут быть, например, договоры, подтверждающие источники дохода, выписки из банковских счетов и другое на усмотрение банка.

По федеральному закону № 161 счета «замораживаются» для остановки возможного мошенничества или посредничества. Чтобы доказать обратное, физлицам понадобится направить обращение в банк, клиентами которого они являются, или в Банк России через интернет-приемную.

Юрлицам потребуется предоставить дополнительно договор с партнёром, выписки по счетам из других банков, штатное расписание и пояснить, чем занимается компания.

Предоставьте документы в банк. Если ограничения после этого не снимут, получите официальный ответ о причинах блокировки и направьте запрос в Межведомственную комиссию при Банке России. Ее решение обязательно для любого банка.

Если и после этого ваши счета не разблокируют, вы имеете право обратиться в суд.