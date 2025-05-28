Отпуск за несколько часов

Вопрос: «Можно ли взять отпуск в срочном порядке за несколько часов?»

Да, такой отпуск может быть предоставлен. Но только за свой счет. Трудовое законодательство не устанавливает ни минимальной, ни максимальной продолжительности отпуска без сохранения заработной платы. Согласно ч. 1 ст. 128 ТК РФ по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.

Основанием для предоставления отпуска без сохранения заработной платы является письменное заявление работника. Инициатива предоставления отпуска без сохранения заработной платы должна исходить от работника.

Работодатель не может отправить работника в такой отпуск по своему усмотрению (из-за уменьшения объема работ, финансовых трудностей в организации и т.п.).