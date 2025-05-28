Общество 28.05.2025 в 09:00

Отпуск за несколько часов

Разберем основные условия
A- A+
Текст: Номер один
Отпуск за несколько часов
Номер один

Вопрос: «Можно ли взять отпуск в срочном порядке за несколько часов?»

Да, такой отпуск может быть предоставлен. Но только за свой счет. Трудовое законодательство не устанавливает ни минимальной, ни максимальной продолжительности отпуска без сохранения заработной платы. Согласно ч. 1 ст. 128 ТК РФ по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.

Основанием для предоставления отпуска без сохранения заработной платы является письменное заявление работника. Инициатива предоставления отпуска без сохранения заработной платы должна исходить от работника.

Работодатель не может отправить работника в такой отпуск по своему усмотрению (из-за уменьшения объема работ, финансовых трудностей в организации и т.п.).

Теги
справбюро

Все новости

Замена страховки молодому улан-удэнцу обошлась в 577 тысяч рублей
28.05.2025 в 09:29
В Бурятии из-за пожара эвакуировали жителей поселка
28.05.2025 в 09:25
К участковому за кредитом
28.05.2025 в 09:00
Отпуск за несколько часов
28.05.2025 в 09:00
В Бурятии будут строить деревянные многоэтажки
28.05.2025 в 06:00
Жители Бурятии жалуются на шашлыки от «Абсолюта»
27.05.2025 в 17:36
Коммунальные службы Улан-Удэ готовятся к спасению дорог от потопа
27.05.2025 в 17:22
Пограничники в Улан-Удэ высадили 400 акаций
27.05.2025 в 17:05
В Национальном музее Бурятии показали цифровую версию уникальной буддийской мандалы
27.05.2025 в 16:54
Российская фирма поможет монголам точно предсказывать засухи и заморозки
27.05.2025 в 16:47
ЗУРХАЙ
с 28 мая по 3 июня

Читайте также
Замена страховки молодому улан-удэнцу обошлась в 577 тысяч рублей
22-летний парень стал очередной жертвой мошенников
28.05.2025 в 09:29
К участковому за кредитом
На самом деле  давно пора
28.05.2025 в 09:00
В Бурятии будут строить деревянные многоэтажки
Они сейсмически более устойчивы по сравнению с монолитным домостроением
28.05.2025 в 06:00
Жители Бурятии жалуются на шашлыки от «Абсолюта»
Покупатели вынуждены брать мясо вместе с огромным количеством маринада
27.05.2025 в 17:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru