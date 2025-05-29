Вопрос: «Что такое самозапрет на кредиты?»

Елена Иннокентьевна С.

С 1 марта 2025 года гражданин может установить в своей кредитной истории самозапрет на заключение с ним кредитными организациями и (или) микрофинансовыми организациями (МФО) договоров потребительского кредита (займа). Механизм установления самозапрета предусмотрен законом.

Самозапрет на выдачу кредитов - это ограничение, после оформления которого на ваше имя никто не сможет оформить кредит или заём — ни вы сами, ни мошенники.

Можно установить разные виды запретов:

- полный. Нельзя будет оформить никакой кредит или заём в банке или микрофинансовой организации.

- частичный. По кредитору - запрещаете оформлять от своего имени кредиты только в банке или только в МФО. По способу оформления - запрещаете только дистанционное оформление кредитов (займов) или оформление как в офисе банка (МФО), так и дистанционно.

Самозапрет распространяется на потребительские кредиты (займы), в том числе на договоры банковского счета, предусматривающие платежи несмотря на отсутствие денежных средств (овердрафты), договоры, предполагающие выдачу кредитных карт.

В то же время его нельзя установить на ипотеку, автокредиты, обязательства по которым обеспечены залогом транспортного средства, основные образовательные кредиты (на оплату обучения, которая сразу перечисляется в образовательную организацию) и поручительства. Самозапрет также не распространяется на выдачу денежных средств по уже имеющимся кредитным картам и на оплату задолженности по ранее выданным кредитам или займам. Действующие кредиты (займы) для установления самозапрета досрочно погашать не нужно.

Установить самозапрет на кредиты можно через портал «Госуслуги».