Выбор автокресла

Вопрос: «На что обратить внимание при покупке детского автокресла?»

Юмжана Ц.

Автокресло относится к средствам пассивной безопасности: оно защитит, если ДТП уже произошло.

Вот на что смотреть при выборе:

1. Боковая защита. Глубокий подголовник, дополнительные накладки в области бедер и боковые вставки лучше защитят ребенка. Не спешите менять большое кресло на бустер ради экономии места.

2. Крепление isofix. Система isofix состоит из двух металлических скоб, которые привариваются к машине еще на этапе сборки, и направляющих на самом кресле. Isofix позволяет крепить автокресло сразу к кузову автомобиля, благодаря этому оно держится жестче. Также система ускоряет процесс и минимизирует риск неправильной установки кресла. Но она есть не в каждой машине.

3. Внутренние ремни. Лучше пятиточечные — в них есть дополнительное поясное крепление. Нагрузка внутренних ремней обычно рассчитана на вес до 18 кг, потом ребенка надо пристегивать штатным ремнем безопасности.

4. Указание на стандарт. Соответствие стандарту указывают на оранжевой наклейке на кресле. Есть два мировых стандарта безопасности детских автокресел: R44 и R129 (i-Size). Лучше выбрать R-129.

5. Съемный чехол. Это вопрос гигиены и удобства, а не безопасности. Но тоже важно.