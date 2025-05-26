Общество 26.05.2025 в 10:41

В Бурятии сократился список дефицитных профессий

Самым востребованным остается рабочий персонал
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сократился список дефицитных профессий
Фото: архив «Номер один»
Аналитики hh.ru выяснили, на каких специалистов растет спрос этой весной на рынке труда Бурятии, а также как меняется ситуация с кадровым дефицитом в регионе.

Как сообщает пресс-служба hh.ru, по итогам апреля объем вакансий в Бурятии остался практически на том же уровне, что и в марте (+3% в апреле к марту 2025). При этом у работодателей вырос интерес к специалистам из сферы страхования (+50% вакансий месяц к месяцу), сельского хозяйства (+19%), добычи сырья (+18%), строительства и недвижимости (+17%), спорта и красоты (+12%).

В ряде профобластей, напротив, заметно снижение спроса на кадры. В частности, на 26% меньше вакансий было открыто для специалистов из сферы искусства, развлечений и массмедиа. Реже стал требоваться персонал из сферы стратегии, инвестиций и консалтинга (–25% вакансий месяц к месяцу), а также высший и средний менеджмент (–21%), HR-специалисты (–18%), кадры из сферы финансов, бухгалтерии и закупок (по –17%).

При этом структура спроса на рынке труда в регионе остается достаточно стабильной. Самыми востребованными являются специалисты из профобласти «Рабочий персонал» (на них приходится 33% от всех вакансий), «Строительство, недвижимость» (23%), «Производство, сервисное обслуживание» (21%), «Продажи, обслуживание клиентов» и «Транспорт, логистика, перевозки» (по 17%).

Сейчас на одну вакансию в республике приходится в среднем 6,5 активных резюме, что соответствует значениям нормы (4,0–7,9 резюме на вакансию). Список дефицитных профессий сократился, и к ним относятся теперь медики (2,3 резюме на вакансию), специалисты из розничной торговли (3,0), производственники (3,2), кадры из сферы добычи сырья, сельского хозяйства (по 3,7), спорта и красоты (3,8). А в число профицитных — кого на рынке труда больше, чем требуется работодателям — попали кадры из консалтинга (67,6 резюме на вакансию), специалисты из сферы искусства, развлечений и массмедиа (32,9), маркетологи (18,8), административный персонал (18,5) и ИТ-специалисты (15,6).
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