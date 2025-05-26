Общество 26.05.2025 в 10:42

На Бурятию надвигаются ливни, грозы и штормовой ветер

Ухудшение погоды прогнозируют с 27 мая
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Текст: Елена Кокорина
На Бурятию надвигаются ливни, грозы и штормовой ветер

По данным Бурятского гидрометцентра, вечером 27 мая по юго-западу и Прибайкалью, а с 28 по 29 мая, с распространением на остальную территорию республики, ожидается значительное ухудшение погодных условий.

В Бурятию придут грозы, сильные дожди, местами переходящие в мокрый снег. Есть вероятность выпадения града. Ветер усилится до 19–24 метров в секунду, а температура воздуха снизится на 15 градусов и более.

Республиканское агентство ГО и ЧС обращается к жителям и гостям республики быть предельно осторожными, находясь на улице и соблюдать меры безопасности. Водителям при передвижении на автотранспорте - соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию, по возможности отказаться от дальних поездок.

Фото: loon.site

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ЗУРХАЙ
с 21 по 27 мая

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