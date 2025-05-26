Первые жители Левого берега Улан-Удэ подали заявления о переходе на электроотопление

Собственники домов из числа первых 160 домов, которые в первую очередь должны перевести с печного отопления на электроотопление, активно подают заявления.

Энергетики принимают их заявки в Улан-Удэ по ул. Рылеева, 5а.

«Пилотными» зонами являются СНТ «Профсоюзник» и «Урожай».

После подачи заявления, гражданин заключает с энергетиками соглашение о переводе.

Следующий этап - выездное обследование дома и определение того, какие электроотопительные приборы необходимы и в каком количестве.

Из федерального бюджета на внутреннее оборудование для одного дома выделяется 242 тыс. рублей. Собственник дома не несет расходов на перевод своего дома на электроотопление.

Справки в Улан-Удэ можно навести по тел. 34-40-47.

После запланированных на текущий год 160 домов, в будущем году в столице республики хотят перевести дополнительно 161 дом в тех же СНТ.

В 2027 г. планируется взяться за перевод домов в СНТ «Сибиряк», а в 2028 г. в мкрн. Забайкальский.

До 2030 г., если позволит федеральное финансирование, на электроотопление переведут 12,5 тыс. улан-удэнских частных домов с печками. Пик перевода ожидается во последние годы этого периода.

Предполагается, что перевести дома на электроотопление можно будет в четырех территориях города - Левый берег, Забайкальский, Стеклозавод-Аршан-Шишковка, Комушка-Горький-«сотые» кварталы.

Фото: Номер один