В Бурятии за достигнутые успехи наградили 120 предпринимателей

В честь празднования Дня предпринимателя в Улан-Удэ прошло торжественное мероприятие, на котором отметили лучших предпринимателей республики. 120 предпринимателей и руководителей компаний получили высокие государственные награды, благодарственные письма и почетные грамоты. Сегодня в республике работают 34 тысячи предпринимателей. День предпринимателя в России отмечается 26 мая.

- Я хочу, чтобы вы сами понимали свою значимость. На селе, в городе, сервис, услуги, небольшое производство – вы основные работодатели республики и страны. Вы сами на себя работаете, сами что-то создаете, сами себя обеспечиваете, другим даете возможность зарабатывать. Вы даете сервис, услуги, продукт, комфорт и качество. Мы создаем социальные объекты, школы строим, сады, объекты. Но эта сфера не воспроизводит. Доходы, работу, продукцию создаете вы. При этом вы сами несете риск, ответственность, переживаете за результат. Дорогие друзья, искреннее спасибо вам за то, что вы есть! За то, что вы движетесь несмотря ни на что, за то, что вы работаете, создаете, творите, делаете свое дело и работаете рабочие места окружающим, - поблагодарил Алексей Цыденов.

В честь праздника Глава Бурятии за достигнутые успехи наградил руководителей компаний и предпринимателей почётным званием республики «Заслуженный предприниматель Республики Бурятия», медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия», почётной грамотой Правительства Республики Бурятия, благодарственным письмом Главы Республики Бурятия.

На сегодняшний день в Бурятии работают 34 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. За последний год количество предпринимателей увеличилось на 2,5 тысячи единиц.

Кроме того, 54,5 тысячи человек зарегистрировано в качестве самозанятых. Дальневосточном федеральном округе, но и в целом по стране по темпам прироста и регистрации самозанятых граждан. В целом, в сфере малого и среднего бизнеса на данный момент работает более 120 тысяч человек.

Фото: правительство Бурятии