Общество 26.05.2025 в 11:40

Жители поселка в Улан-Удэ жалуются на перебои с водой

«Водоканал» сообщил, что работает над решением проблемы
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Текст: Андрей Константинов
Жители поселка в Улан-Удэ жалуются на перебои с водой
Фото: МУП «Водоканал»
В Улан-Удэ в эти выходные жители поселка Старый Зеленый стали жаловаться на отсутствие холодной воды. Как сообщили в «Водоканале», причинами перебоев с водоснабжением стали высокий водоразбор и жаркая погода, что привело к временному снижению давления.

«Наши специалисты уже работают над устранением ситуации. В настоящее время ведутся работы по увеличению производительности отдельно стоящей скважины по ул. Брусничная, чтобы восстановить стабильное водоснабжение как можно скорее. Благодарим за понимание и терпение!», - обратились к горожанам в «Водоканале».
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