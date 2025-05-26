Жители поселка в Улан-Удэ жалуются на перебои с водой

В Улан-Удэ в эти выходные жители поселка Старый Зеленый стали жаловаться на отсутствие холодной воды. Как сообщили в «Водоканале», причинами перебоев с водоснабжением стали высокий водоразбор и жаркая погода, что привело к временному снижению давления.«Наши специалисты уже работают над устранением ситуации. В настоящее время ведутся работы по увеличению производительности отдельно стоящей скважины по ул. Брусничная, чтобы восстановить стабильное водоснабжение как можно скорее. Благодарим за понимание и терпение!», - обратились к горожанам в «Водоканале».