Общество 26.05.2025 в 11:44
С хирургического отделения больницы Улан-Удэ исчез мужчина
68-летний больной покинул отделение с порезом на глазу
Текст: Елена Кокорина
Родные разыскивают Погодина Владимира Аркадьевича, пропавшего на прошлой неделе. 68-летний мужчина покинул глазное отделение хирургии Республиканской больницы.
Объявление о его пропаже разместили в ТГ-канале «Весь Гусиноозерск», рассказав, что мужчина 1957 года рождения ушел из больницы 21 мая.
Его приметы: рост примерно 170 см, на правом глазу имеется порез. Был одет в клетчатую рубашку, черную ветровку и брюки, кроссовки Адидас в белую полоску.
Имеющим какую-либо информацию о местонахождении мужчины просят позвонить по телефону 89085957485.
Фото: ТГ-канал «Весь Гусиноозерск»