Общество 26.05.2025 в 11:44

С хирургического отделения больницы Улан-Удэ исчез мужчина

68-летний больной покинул отделение с порезом на глазу
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Текст: Елена Кокорина
С хирургического отделения больницы Улан-Удэ исчез мужчина

Родные разыскивают Погодина Владимира Аркадьевича, пропавшего на прошлой неделе. 68-летний мужчина покинул глазное отделение хирургии Республиканской больницы.

Объявление о его пропаже разместили в ТГ-канале «Весь Гусиноозерск», рассказав, что мужчина 1957 года рождения ушел из больницы 21 мая.

Его приметы: рост примерно 170 см, на правом глазу имеется порез. Был одет в клетчатую рубашку, черную ветровку и брюки, кроссовки Адидас в белую полоску.

Имеющим какую-либо информацию о местонахождении мужчины просят позвонить по телефону 89085957485.

Фото: ТГ-канал «Весь Гусиноозерск»

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