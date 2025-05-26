С хирургического отделения больницы Улан-Удэ исчез мужчина

Родные разыскивают Погодина Владимира Аркадьевича, пропавшего на прошлой неделе. 68-летний мужчина покинул глазное отделение хирургии Республиканской больницы.

Объявление о его пропаже разместили в ТГ-канале «Весь Гусиноозерск», рассказав, что мужчина 1957 года рождения ушел из больницы 21 мая.

Его приметы: рост примерно 170 см, на правом глазу имеется порез. Был одет в клетчатую рубашку, черную ветровку и брюки, кроссовки Адидас в белую полоску.

Имеющим какую-либо информацию о местонахождении мужчины просят позвонить по телефону 89085957485.

Фото: ТГ-канал «Весь Гусиноозерск»