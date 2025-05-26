Спикер Хурала Бурятии поздравил предпринимателей

Уважаемые предприниматели!

От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём российского предпринимательства!

В этот день мы чествуем энергичных, инициативных людей, сумевших организовать и успешно развить свое дело. Предприниматели вносят существенный вклад в развитие экономики республики, создают новые рабочие места, решают социальные и экономические проблемы, повышают уровень жизни людей.

Сегодня предприниматели работают в сложных условиях и при этом остаются патриотами своего Отечества. Крупные промышленники, представители малого и среднего бизнеса оказывают колоссальную помощь и поддержку участникам специальной военной операции и их семьям.

Развитие предпринимательства остаётся стратегическим приоритетом и неотъемлемой частью модернизации экономики. Народным Хуралом Республики Бурятия делается все возможное, чтобы предприниматели чувствовали себя уверенно и комфортно. Приняты, реализуются и постоянно совершенствуются законы, регулирующие основы ведения предпринимательской деятельности, вопросы налогообложения бизнеса, устранения избыточных административных барьеров, государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Это Закон Республики Бурятия о развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Бурятия, Закон об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия, Закон об отдельных вопросах применения упрощенной и патентной систем налогообложения на территории Республики Бурятия, Закон о развитии биофармацевтического производства в Республике Бурятия, Закон об инновационной деятельности в Республике Бурятия.

Сегодня в Бурятии сформирована и успешно развивается инфраструктура для поддержки предпринимательской деятельности.

В день вашего праздника Народный Хурал Республики Бурятия выражает вам благодарность и признательность за добросовестный труд, направленный на благо развития и процветания нашей республики. Примите искренние пожелания удачи, благополучия, неиссякаемой энергии, уcпeшнoй peaлизaции нoвыx пpoeктoв!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов



