Власти Улан-Удэ выбили для городских волонтеров скидки в магазинах

С 1 июня в столице Бурятии у волонтеров, имеющих официальную регистрацию, появится возможность получить виртуальные карты от компании UDS. Карт будет 550. В мэрии города заверили, что карта даст высокие привилегии. Скидки волонтеры получат примерно в 50 компаниях города. Это кофейни, магазины зоотоваров, салоны красоты, продавцы полуфабрикатов, ветеринарные аптеки, продавцы корейской косметики, детской и спортивной одежды и др.Волонтеров в городе много. В прошлом году их было порядка 45 тысяч. В этом году за первый квартал в различных мероприятиях приняли участие уже более 17 тысяч. волонтеров. Идея ввести эту «скидочную» новинку принадлежит муниципалитету. Ее обсудили с компанией UDS, и она пошла на это интересное сотрудничество.