Общество 26.05.2025 в 12:09

Загородные детские лагеря в Бурятии становятся для семей все дороже

Родители платят в два раза больше, чем государство
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Текст: Петр Санжиев
Загородные детские лагеря в Бурятии становятся для семей все дороже
Фото: архив «Номер один»
Средняя цена путевки в загородные лагеря в Бурятии нынче составляет 37 тыс. рублей. Это на 3 тысячи больше, чем год назад.

Бюджет Бурятии берет на себя 11418 рублей. Все остальное, более 25 тыс. рублей, оплачивают родители. Их доля выросла на 4 тысячи рублей в сравнении с летом прошлого года.

Для многих жителей республики такая доплата - очень солидная сумма. Особенно, если в семье несколько школьников. Республиканские власти это понимают и сейчас стоит цель, чтобы на следующий год снизить родительскую долю до 50 процентов от стоимости путевки.

В целом, предполагается, что этим летом организованным отдыхом будет охвачено порядка 40 тысяч детей. Более 25 тысяч из них отдохнут в лагерях дневного пребывания при школах. Можно ли отдых при школе назвать полноценным летним отдыхом сказать сложно, но эта форма является традиционной. В загородных лагерях отдохнут около 6 тысяч детей, в санаторно-оздоровительных - более 4 тысяч.

За пределы Бурятии в известные лагеря «Артек», «Океан» и другие поедут отдыхать 565 человек. Это дети, имеющие большие достижения в учебе, общественной деятельности, спорте. Их отбирают по уровню достижений - среди претендентов на отдых в данных всероссийских лагерях выводится рейтинг.

Этим летом в федеральные лагеря из нашей республики поедет на 102 ребенка больше, чем в 2024 году. Бурятия делала заявки на увеличение квоты, и она была увеличена.

В свою очередь в Бурятию приедут на отдых дети из Старобешевского района ДНР, который является подшефным для республики. Этим летом в регионе традиционно уделят большое внимание детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. В центре внимания также дети участников спецоперации.
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