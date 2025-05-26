Загородные детские лагеря в Бурятии становятся для семей все дороже

Средняя цена путевки в загородные лагеря в Бурятии нынче составляет 37 тыс. рублей. Это на 3 тысячи больше, чем год назад.Бюджет Бурятии берет на себя 11418 рублей. Все остальное, более 25 тыс. рублей, оплачивают родители. Их доля выросла на 4 тысячи рублей в сравнении с летом прошлого года.Для многих жителей республики такая доплата - очень солидная сумма. Особенно, если в семье несколько школьников. Республиканские власти это понимают и сейчас стоит цель, чтобы на следующий год снизить родительскую долю до 50 процентов от стоимости путевки.В целом, предполагается, что этим летом организованным отдыхом будет охвачено порядка 40 тысяч детей. Более 25 тысяч из них отдохнут в лагерях дневного пребывания при школах. Можно ли отдых при школе назвать полноценным летним отдыхом сказать сложно, но эта форма является традиционной. В загородных лагерях отдохнут около 6 тысяч детей, в санаторно-оздоровительных - более 4 тысяч.За пределы Бурятии в известные лагеря «Артек», «Океан» и другие поедут отдыхать 565 человек. Это дети, имеющие большие достижения в учебе, общественной деятельности, спорте. Их отбирают по уровню достижений - среди претендентов на отдых в данных всероссийских лагерях выводится рейтинг.Этим летом в федеральные лагеря из нашей республики поедет на 102 ребенка больше, чем в 2024 году. Бурятия делала заявки на увеличение квоты, и она была увеличена.В свою очередь в Бурятию приедут на отдых дети из Старобешевского района ДНР, который является подшефным для республики. Этим летом в регионе традиционно уделят большое внимание детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. В центре внимания также дети участников спецоперации.