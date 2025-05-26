Общество 26.05.2025 в 12:09
Загородные детские лагеря в Бурятии становятся для семей все дороже
Родители платят в два раза больше, чем государство
Текст: Петр Санжиев
Средняя цена путевки в загородные лагеря в Бурятии нынче составляет 37 тыс. рублей. Это на 3 тысячи больше, чем год назад.
Бюджет Бурятии берет на себя 11418 рублей. Все остальное, более 25 тыс. рублей, оплачивают родители. Их доля выросла на 4 тысячи рублей в сравнении с летом прошлого года.
Для многих жителей республики такая доплата - очень солидная сумма. Особенно, если в семье несколько школьников. Республиканские власти это понимают и сейчас стоит цель, чтобы на следующий год снизить родительскую долю до 50 процентов от стоимости путевки.
В целом, предполагается, что этим летом организованным отдыхом будет охвачено порядка 40 тысяч детей. Более 25 тысяч из них отдохнут в лагерях дневного пребывания при школах. Можно ли отдых при школе назвать полноценным летним отдыхом сказать сложно, но эта форма является традиционной. В загородных лагерях отдохнут около 6 тысяч детей, в санаторно-оздоровительных - более 4 тысяч.
За пределы Бурятии в известные лагеря «Артек», «Океан» и другие поедут отдыхать 565 человек. Это дети, имеющие большие достижения в учебе, общественной деятельности, спорте. Их отбирают по уровню достижений - среди претендентов на отдых в данных всероссийских лагерях выводится рейтинг.
Этим летом в федеральные лагеря из нашей республики поедет на 102 ребенка больше, чем в 2024 году. Бурятия делала заявки на увеличение квоты, и она была увеличена.
В свою очередь в Бурятию приедут на отдых дети из Старобешевского района ДНР, который является подшефным для республики. Этим летом в регионе традиционно уделят большое внимание детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. В центре внимания также дети участников спецоперации.
Бюджет Бурятии берет на себя 11418 рублей. Все остальное, более 25 тыс. рублей, оплачивают родители. Их доля выросла на 4 тысячи рублей в сравнении с летом прошлого года.
Для многих жителей республики такая доплата - очень солидная сумма. Особенно, если в семье несколько школьников. Республиканские власти это понимают и сейчас стоит цель, чтобы на следующий год снизить родительскую долю до 50 процентов от стоимости путевки.
В целом, предполагается, что этим летом организованным отдыхом будет охвачено порядка 40 тысяч детей. Более 25 тысяч из них отдохнут в лагерях дневного пребывания при школах. Можно ли отдых при школе назвать полноценным летним отдыхом сказать сложно, но эта форма является традиционной. В загородных лагерях отдохнут около 6 тысяч детей, в санаторно-оздоровительных - более 4 тысяч.
За пределы Бурятии в известные лагеря «Артек», «Океан» и другие поедут отдыхать 565 человек. Это дети, имеющие большие достижения в учебе, общественной деятельности, спорте. Их отбирают по уровню достижений - среди претендентов на отдых в данных всероссийских лагерях выводится рейтинг.
Этим летом в федеральные лагеря из нашей республики поедет на 102 ребенка больше, чем в 2024 году. Бурятия делала заявки на увеличение квоты, и она была увеличена.
В свою очередь в Бурятию приедут на отдых дети из Старобешевского района ДНР, который является подшефным для республики. Этим летом в регионе традиционно уделят большое внимание детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. В центре внимания также дети участников спецоперации.