В Ошурково Иволгинского района ремонтируют две улицы

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году в селе капитально ремонтируют дороги по улицам Школьная и Центральная, общей протяженностью чуть более 800 м. На улице Школьная подрядчики уже приступили к земляным работам по выемке грунта.

- Выбранные для ремонта улицы являются основными в селе. Они обеспечивают подъезд к начальной школе, к Дому культуры, библиотеке и ФАПу. Поэтому в приоритете создание всех необходимых условий для комфортного и безопасного движения. В рамках капремонта на объектах установят дорожные знаки, перильное ограждение, обустроят тротуары, устроят пешеходные переходы, - отметил директор дорожной службы МАУ «Иволга» Зоригто Цыдыпов.

Также по двум улицам установят опоры уличного освещения. В целом планируют смонтировать 27 светильников по ул. Центральная и 7 по ул. Школьная.

Фото: минтранс РБ