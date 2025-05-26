Улан-Удэ возобновляет летнюю уборку города в рамках «Чистого четверга»

29 мая в столице Бурятии состоится первая акция «Чистый четверг» в текущем году. Вторая пройдет 26 июня, третья – 31 июля и заключительная – 28 августа.

Акция стала традиционной. В комитете городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ отмечают, что «Чистый четверг» приносит хорошие результаты.

В нынешнем сезоне на уборке будут вести раздельный сбор мусора. В местах уборки установят специальные контейнеры для сбора вторсырья от предпринимателей, занимающихся его переработкой. Когда уборка завершается, предприниматели увозят контейнеры к себе.

29 мая в рамках акции «Чистый четверг» ликвидируют три несанкционированные свалки.

– Благодаря экологическим акция в прошлом году в осенний субботник было значительно меньше мусора. Совместными усилиями мы убрали территорию вокруг себя — и это дало реальный результат, – сообщил начальник отдела благоустройства КГХ на брифинге. Дмитрий Ларченко

В прошлом году благодаря «Чистому четвергу» удалось очистить 25 нелегальных свалок. Проект появился по инициативе неравнодушных горожан, которые уверены: убираться нужно не два раза в год, а гораздо чаще.

Муниципалитет призывает всех подключиться к «Чистому четвергу». Но, конечно, главное в борьбе с мусором – улан-удэнцы не должны выбрасывать бутылки, окурки, прочий мусор в неположенных местах. Город замусоривают, в первую очередь, сами горожане.

- Присоединяйтесь к «Чистому четвергу»! Вместе сделаем наш город чище и комфортнее, - призывают в мэрии города.

Фото: мэрия города