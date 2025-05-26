Общество 26.05.2025 в 12:46

Спасатели Улан-Удэ предупреждают - не позволяйте детям купаться в реках

Официально разрешенных мест для купания на водоемах города пока нет
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Текст: Иван Иванов
Спасатели Улан-Удэ предупреждают - не позволяйте детям купаться в реках

Спасатели города уже начали борьбу с несовершеннолетними, которые купаются в неположенных местах. Казалось бы, вода еще холодная, но первые факты купания улан-удэнских детей налицо.

Недавно спасатели обнаружили школьников, купающихся в протоке Забора. Их передали полицейским, которые теперь проводят с нарушителями и их родителями дальнейшую работу.

Как отмечают в комитете по ГО и ЧС мэрии города, среди традиционных мест нелегального купания – это Тулунжинский карьер, Степная протока, река у ТЦ «Пионер» и ДК Серова, территории у мостов.

С детьми и родителями сейчас идет разъяснительная работа.   Главная опасность - дети могут утонуть.

На водоемах города установили 28 знаков о запрете купания, но их опять стали воровать и уничтожать. Как обычно, берега рек в этом теплом сезоне патрулируют матросы-спасатели.

К профилактике нарушений и борьбе с ними привлекаются студенты профильной кафедры ВСГУТУ.

Будет ли официальный пляж на острове Комсомольском? Возможно, его и откроют. Но сегодня там глубина воды менее метра. Хотя, как показало недавнее обследование, опасного подводного мусора там нет.

Напомним, в республике действует региональный закон, которым предусмотрено наказание для родителей, чьи дети пойманы на купании в неположенных местах.

 

Фото: Номер один

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