Жители Бурятии могут пожаловаться на плохое качество туристических услуг. Горячая линия Роспотребнадзора будет работать с 26 мая по 6 июня.

- С 26 мая в управлении Роспотребнадзора по Республике Бурятия работает «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей туристических услуг. Граждане могут обращаться в рабочие дни с 08.30 ч. до 17.30 ч. по телефону «горячей линии»: 8 (3012) 37-15-30, - сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии.

В круглосуточном режиме также функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). Тематическая «горячая линия» завершится 06 июня 2025 года.

Фото: Номер один