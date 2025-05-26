Общество 26.05.2025 в 13:13

Жигули водителя из Бурятии стало собственностью государства

Причиной тому послужило пьянство за рулем
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Текст: Елена Кокорина
Жигули водителя из Бурятии стало собственностью государства

Житель Селенгинского района Бурятии остался без автомобиля марки «Жигули» из-за любви покататься на машине в пьяном виде. Суд приговорил его к обязательным работам, а автомобиль обратил в доход государства.

- В суде установлено, что в декабре 2022 года мужчина был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. После истечения срока лишения прав и успешной сдачи экзамена на знание ПДД водительское удостоверение гражданину было возвращено. Однако, не сделав должных выводов, в феврале 2025 года он после употребления алкоголя вновь сел за руль автомобиля. Через некоторое время водитель был задержан сотрудниками ГИБДД, - рассказали в прокуратуре республики.

Гусиноозерский городской суд назначил виновному 180 часов обязательных работ и на 2 года лишил прав заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. «ВАЗ 21074», на котором было совершено преступление, суд конфисковал в собственность государства.

Фото: loon.site

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