Жигули водителя из Бурятии стало собственностью государства

Житель Селенгинского района Бурятии остался без автомобиля марки «Жигули» из-за любви покататься на машине в пьяном виде. Суд приговорил его к обязательным работам, а автомобиль обратил в доход государства.

- В суде установлено, что в декабре 2022 года мужчина был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. После истечения срока лишения прав и успешной сдачи экзамена на знание ПДД водительское удостоверение гражданину было возвращено. Однако, не сделав должных выводов, в феврале 2025 года он после употребления алкоголя вновь сел за руль автомобиля. Через некоторое время водитель был задержан сотрудниками ГИБДД, - рассказали в прокуратуре республики.

Гусиноозерский городской суд назначил виновному 180 часов обязательных работ и на 2 года лишил прав заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. «ВАЗ 21074», на котором было совершено преступление, суд конфисковал в собственность государства.

Фото: loon.site