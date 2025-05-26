Общество 26.05.2025 в 15:48

Окинскому району Бурятии исполняется 85 лет

Местных жителей поздравил глава республики
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Текст: Елена Кокорина
Окинскому району Бурятии исполняется 85 лет

Самому западному району Бурятии – Окинскому – сегодня исполняется 85 лет. Слова поздравления с юбилеем со дня основания местным жителям высказал глава Бурятии Алексей Цыденов в своем ТГ-канале.

- Дорогие окинцы! Примите самые тёплые поздравления! Окинский район – это самая высокая точка нашей республики — край первозданных пейзажей, белоснежных пиков, суровой и величественной природы. Здесь живут и работают талантливые, целеустремлённые люди. Благодаря вам район не только сохранил, но и успешно развивает свою уникальную многонациональную культуру. Выражаю сердечную благодарность ветеранам и труженикам Оки — всем, кто внёс вклад в развитие родной земли, - написал Цыденов.

Фото: ТГ-канал Алексея Цыденова 

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