Окинскому району Бурятии исполняется 85 лет

Самому западному району Бурятии – Окинскому – сегодня исполняется 85 лет. Слова поздравления с юбилеем со дня основания местным жителям высказал глава Бурятии Алексей Цыденов в своем ТГ-канале.

- Дорогие окинцы! Примите самые тёплые поздравления! Окинский район – это самая высокая точка нашей республики — край первозданных пейзажей, белоснежных пиков, суровой и величественной природы. Здесь живут и работают талантливые, целеустремлённые люди. Благодаря вам район не только сохранил, но и успешно развивает свою уникальную многонациональную культуру. Выражаю сердечную благодарность ветеранам и труженикам Оки — всем, кто внёс вклад в развитие родной земли, - написал Цыденов.

Фото: ТГ-канал Алексея Цыденова