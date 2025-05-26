В Иркутске перенесут аэропорт

Инвестором нового аэропорта Иркутска станет АО «ТЛК Ангара», входящее в известный холдинг «Рампорт Аэро». Компанию для строительства воздушной гавани выбрала корпорация «Ростех» при участии Правительства Иркутской области по итогу конкурсного отбора в Москве. Об этом сообщает портал «Сибдом» со ссылкой на телеграмм-канал «Пристегните ремни. Авиация».

По имеющейся информации, запечатанные конверты вскрывали в присутствии представителей Ростеха, Иркутской области и самих претендентов.

На встрече в министерстве транспорта РФ при участии первого заместителя министра Валентина Иванова, руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрия Ядрова губернатора Иркутской области Игоря Кобзева сообщили, что предпроектную документацию для переноса аэропорта начнут разрабатывать в 2025 году. А проектирование нового аэрокомплекса начнётся в 2027 году.

Ранее с «Росавиацией» и корпорацией «Ростех» согласовали площадку для новой воздушной гавани — посёлок Ключевая в 70 км от Иркутска. Место выгодное — связь с тремя крупными городами области (Иркутском, Ангарском, Шелеховым) и отсутствие необходимости выноса существующих инженерных сетей, сооружений, зданий, переселения граждан. Однако проект потребует больших затрат. Инвестиции концессионера, предположительно, составят от 75 до 122 млрд рублей.

Сейчас главный аэропорт Прибайкалья находится в черте города Иркутск. Существующий комплекс не справляется с растущим пассажиропотоком, инфраструктура давно устарела, новостройки подбираются к аэропорту всё ближе. Плюс ко всему, возникли проблемы с открытием временного терминала «Прилёт», который должен был бы разгрузить трафик.

В Иркутске давно планируют перенести аэропорт из городской черты.

В 2006 году в Иркутске потерпел крушение аэробус А-310 авиакомпании S7 (бывшая авиакомпания «Сибирь»). Авиалайнер, на борту которого было 204 человека, при посадке вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), пробил бетонное ограждение и врезался в гаражи. От удара и в возникшем пожаре погибли более 120 человек, сидящих в передней части лайнера. Среди погибших как сообщили в СМИ - была дочь писателя Валентина Распутина Мария и начальник Управления ФСБ по Иркутской области Сергей Коряков. Были и случаи спасения. Так этим же рейсом в бизнес-классе лайнера должен был лететь депутат ГД от Бурятии Василий Кузнецов. Его помощник протянул с покупкой билетов в бизнес-класс (который находится в передней части лайнера) и его пересадили в эконом-класс – в хвост самолета. Однако в результате счастливой ошибки помощника, депутат остался жив.

Фото: loon.site