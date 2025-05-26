Строителя из Читы осудили за некачественную реконструкцию девятиэтажки

Борзинский городской суд заочно вынес приговор читинскому бизнесмену-строителю Читы Альберту Мурадяну, которого обвиняют в мошенничестве при строительстве единственной многоэтажки в городе. Сам мужчина сейчас в розыске, сообщили в прокуратуре Забайкалья.

Следствием установлено, что с 2006 по 2015 год Мурадян незаконно реконструировал жилой дом на улице Савватеевской, увеличив количество квартир со 107 до 162 без получения разрешительной документации. Затем дом был продан за 230 миллионов рублей, а квартиры в нем получили в том числе переселенцы из аварийного жилья. В 2019 году постройку признали аварийной из-за критических дефектов. Люди потеряли деньги.

Уголовное дело в суд передали еще в декабре 2024 года.

С 21 февраля по 17 марта 2025 года Мурадян не являлся в суд из-за болезни. После этого почти месяц заседания откладывались из-за неявки свидетелей. 24 апреля производство по делу было приостановлено, так как подсудимый скрылся. Было вынесено постановление о его принудительном приводе, но по месту жительства мужчины не оказалось. После этого его объявили в розыск в связи с неявкой в суд. Как пояснил «Чита.ру» знакомый с ситуацией источник, есть версия, что Мурадян мог сбежать за границу. Судебные заседания затем продолжились без мужчины, а 21 мая суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Суд приговорил Альберта Мурадяна к 8 годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей. Суд также взыскал всю сумму сделок и наложил арест на имущество родственников обвиняемого стоимостью более 130 миллионов рублей.

«Мурадян скрылся от следствия и объявлен в межгосударственный розыск. Приговор пока не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

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