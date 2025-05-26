Общество 26.05.2025 в 16:46
Минсоцзащиты Бурятии наказали за невыдачу жилья сироте
Министерство не считает себя виновным и сопротивляется
Текст: Петр Санжиев
Судебные приставы Бурятии, недовольные тем, как министерство соцзащиты обеспечивает исполнение решения суда, оштрафовали его на 50 тыс. рублей. Министерство признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного одной из статей КоАП РФ об административных правонарушениях. Речь идет об обеспечении сироты жильем, которое ему гарантирует закон.
В конце 2019 года Железнодорожный райсуд Улан-Удэ удовлетворил иск сироты к минсоцзащиты республики об обязании предоставить жилое помещение специализированного жилфонда. Вскоре приставы возбудили исполнительное производство. К сожалению, сирота даже после этого жилья не получил. Приставы ранее уже были вынуждены оштрафовать ведомство на 30 тыс. рублей.
История тянется несколько лет.
«17 июня 2024 года судебным приставом-исполнителем СОСП по Республике Бурятия ГМУ ФССП России Тараскиным Б.Г. вынесено постановление об установлении должнику нового срока для исполнения требований исполнительного документа до 26 июля 2024 года. Указанное постановление получено должником 17 июня 2024 года. В установленный срок требования, содержащиеся в исполнительном документе, исполнены не были», - говорится в материалах судебного дела.
Возмутительная затяжка стала основанием для очередного привлечения приставами министерства к административной ответственности за неисполнение требований в новый установленный срок. Ведомство не согласилось с этим и решило через суд обжаловать действия приставов. Попросило постановление по делу об административном правонарушении отменить, а производство по делу прекратить в связи с отсутствием состава правонарушения.
Рассматривая жалобу, судья указала, что из материалов дела не следует, что в период, когда должнику был установлен новый срок для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, министерством были приняты какие-то меры, направленные на исполнение требований данного документа.
«Направление должником писем в адрес Минстроя Республики Бурятия, ГКУ Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия», в Правительство Республики Бурятия, а также направление Правительством Республики Бурятия писем в адрес Председателя Правительства РФ, заместителя Председателя Правительства РФ, замминистра строительства РФ, Администрации Президента Российской Федерации о выделении дополнительного финансирования, не свидетельствует о принятии должником исчерпывающих мер, направленных на исполнение судебного решения в установленный судебным приставом-исполнителем срок, об отсутствии состава административного правонарушения, эти действия были совершены за пределами срока, установленного судебным приставом-исполнителем. Также об этом не свидетельствует и наличие соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации», - подчеркнула Фемида.
Всем напомнили, что решение суда в пользу сироты (не отсроченное, не приостановленное) не исполняется с 27 декабря 2019 года - с момента вступления в законную силу.
По поводу недостаточного финансирования, необходимости формирования специализированного жилого фонда, на что ссылалось министерство, суд отметил, что это не является безусловным основанием, исключающим административную ответственность министерства в этой истории.
Постановление приставов осталось без изменения, а жалоба – без удовлетворения. Решение было вынесено несколько дней назад. Думаем, министерство обязательно будет обжаловать его в Верховном суде республики. Желаем ему проиграть и там.
Неспособность обеспечить сирот положенным им жильем является одной из печальных страниц жизни современной Бурятии – власти не могут исполнить обязательство, которое сами на себя взяли.
«Номер один» в свое время освещал громкий судебный процесс о сиротском жилье. Парень-сирота подал в суд на чиновников – потребовал, чтобы суд обязал их предоставить жилое помещение. Он выиграл и в начале 2022 года соответствующее судебное решение вступило в силу.
Вот только толка от победы не было... Сирота был вынужден продолжать снимать жилье в Улан-Удэ, тратить на это деньги. Однажды, собрав пакет документов (договор аренды, информацию об оплате и т. д.), молодой человек подал в суд и потребовал, чтобы государство возместило ему средства, ушедшие на аренду.
«Истец не представил суду доказательств, подтверждающих, что он должен будет произвести расходы в виде уплаты арендных платежей за наем жилого помещения в связи с непредставлением жилых помещений по решению суда, а также наличие причинно-следственной связи между бездействием органа исполнительной власти субъекта РФ и его последствиями», - постановила тогда районная Фемида. Данный вердикт устоял в вышестоящих инстанциях.
«Сироте-первопроходцу» не повезло. Не смог взыскать арендные деньги. Но сироты Бурятии, аналогично не дождавшиеся жилья и «сидящие в аренде», не должны сдаваться. Надо подавать и подавать иски, требовать от государства компенсировать затраты на вынужденную аренду жилья. Не надо подавать сразу большие иски. Собрали документы об аренде за пару месяцев – подавайте иск. Если суд откажет, то не спеша проанализируйте решение суда, посоветуйтесь с кем-нибудь, скорректируйте свою позицию и подавайте другой иск за очередные два месяца аренды.
Сиротам надо идти в прокуратуру, просить поддержать их в зале суда.
Надо обращаться к Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой с такой же просьбой. Можно обратиться в ОНФ, да хоть к кому, кто сможет встать в зале суда плечом к плечу с сиротой, требующим возместить арендные деньги.
Кому-нибудь да повезет. Сегодня такая жизнь, такая инфляция, что деньги особенно нужны.
В конце 2019 года Железнодорожный райсуд Улан-Удэ удовлетворил иск сироты к минсоцзащиты республики об обязании предоставить жилое помещение специализированного жилфонда. Вскоре приставы возбудили исполнительное производство. К сожалению, сирота даже после этого жилья не получил. Приставы ранее уже были вынуждены оштрафовать ведомство на 30 тыс. рублей.
История тянется несколько лет.
«17 июня 2024 года судебным приставом-исполнителем СОСП по Республике Бурятия ГМУ ФССП России Тараскиным Б.Г. вынесено постановление об установлении должнику нового срока для исполнения требований исполнительного документа до 26 июля 2024 года. Указанное постановление получено должником 17 июня 2024 года. В установленный срок требования, содержащиеся в исполнительном документе, исполнены не были», - говорится в материалах судебного дела.
Возмутительная затяжка стала основанием для очередного привлечения приставами министерства к административной ответственности за неисполнение требований в новый установленный срок. Ведомство не согласилось с этим и решило через суд обжаловать действия приставов. Попросило постановление по делу об административном правонарушении отменить, а производство по делу прекратить в связи с отсутствием состава правонарушения.
Рассматривая жалобу, судья указала, что из материалов дела не следует, что в период, когда должнику был установлен новый срок для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, министерством были приняты какие-то меры, направленные на исполнение требований данного документа.
«Направление должником писем в адрес Минстроя Республики Бурятия, ГКУ Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия», в Правительство Республики Бурятия, а также направление Правительством Республики Бурятия писем в адрес Председателя Правительства РФ, заместителя Председателя Правительства РФ, замминистра строительства РФ, Администрации Президента Российской Федерации о выделении дополнительного финансирования, не свидетельствует о принятии должником исчерпывающих мер, направленных на исполнение судебного решения в установленный судебным приставом-исполнителем срок, об отсутствии состава административного правонарушения, эти действия были совершены за пределами срока, установленного судебным приставом-исполнителем. Также об этом не свидетельствует и наличие соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации», - подчеркнула Фемида.
Всем напомнили, что решение суда в пользу сироты (не отсроченное, не приостановленное) не исполняется с 27 декабря 2019 года - с момента вступления в законную силу.
По поводу недостаточного финансирования, необходимости формирования специализированного жилого фонда, на что ссылалось министерство, суд отметил, что это не является безусловным основанием, исключающим административную ответственность министерства в этой истории.
Постановление приставов осталось без изменения, а жалоба – без удовлетворения. Решение было вынесено несколько дней назад. Думаем, министерство обязательно будет обжаловать его в Верховном суде республики. Желаем ему проиграть и там.
Неспособность обеспечить сирот положенным им жильем является одной из печальных страниц жизни современной Бурятии – власти не могут исполнить обязательство, которое сами на себя взяли.
«Номер один» в свое время освещал громкий судебный процесс о сиротском жилье. Парень-сирота подал в суд на чиновников – потребовал, чтобы суд обязал их предоставить жилое помещение. Он выиграл и в начале 2022 года соответствующее судебное решение вступило в силу.
Вот только толка от победы не было... Сирота был вынужден продолжать снимать жилье в Улан-Удэ, тратить на это деньги. Однажды, собрав пакет документов (договор аренды, информацию об оплате и т. д.), молодой человек подал в суд и потребовал, чтобы государство возместило ему средства, ушедшие на аренду.
«Истец не представил суду доказательств, подтверждающих, что он должен будет произвести расходы в виде уплаты арендных платежей за наем жилого помещения в связи с непредставлением жилых помещений по решению суда, а также наличие причинно-следственной связи между бездействием органа исполнительной власти субъекта РФ и его последствиями», - постановила тогда районная Фемида. Данный вердикт устоял в вышестоящих инстанциях.
«Сироте-первопроходцу» не повезло. Не смог взыскать арендные деньги. Но сироты Бурятии, аналогично не дождавшиеся жилья и «сидящие в аренде», не должны сдаваться. Надо подавать и подавать иски, требовать от государства компенсировать затраты на вынужденную аренду жилья. Не надо подавать сразу большие иски. Собрали документы об аренде за пару месяцев – подавайте иск. Если суд откажет, то не спеша проанализируйте решение суда, посоветуйтесь с кем-нибудь, скорректируйте свою позицию и подавайте другой иск за очередные два месяца аренды.
Сиротам надо идти в прокуратуру, просить поддержать их в зале суда.
Надо обращаться к Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой с такой же просьбой. Можно обратиться в ОНФ, да хоть к кому, кто сможет встать в зале суда плечом к плечу с сиротой, требующим возместить арендные деньги.
Кому-нибудь да повезет. Сегодня такая жизнь, такая инфляция, что деньги особенно нужны.
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