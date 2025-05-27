Общество 27.05.2025 в 09:26
Москва подарила Улан-Удэ коммунальную технику
Речь идет сразу о 30 единицах
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ из Москвы приедет 30 единиц коммунальной техники. Как сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков, первая партия из четырех машин уже отправлена.
«В феврале мы договорились с правительством Москвы о безвозмездной передаче нам коммунальной техники. Это 6 поливомоечных машин, 7 самосвалов, две вакуумных подметально-уборочных машины; 3 фронтальных погрузчика; 4 трактора МТЗ-82.1; 2 мини-трактора МТЗ-320 и 6 мини-погрузчиков. Планируем получить всё в течение месяца», - рассказал мэр.
По словам мэра, поскольку техника поставляется безвозмездно, сэкономленные на этом средства власти смогут направить «на решение других задач для пользы наших жителей города».
«В феврале мы договорились с правительством Москвы о безвозмездной передаче нам коммунальной техники. Это 6 поливомоечных машин, 7 самосвалов, две вакуумных подметально-уборочных машины; 3 фронтальных погрузчика; 4 трактора МТЗ-82.1; 2 мини-трактора МТЗ-320 и 6 мини-погрузчиков. Планируем получить всё в течение месяца», - рассказал мэр.
По словам мэра, поскольку техника поставляется безвозмездно, сэкономленные на этом средства власти смогут направить «на решение других задач для пользы наших жителей города».
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