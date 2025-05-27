Жители Бурятии причинили миллионный ущерб лесному фонду спилив шесть сосен

Двое жителей Кабанского района Бурятии проходят по уголовному делу о незаконной рубке леса в особо крупном размере в составе организованной группы. Мужчины спилили шесть сосен на территории защитных лесов Кабанского лесничества, причинив ущерб лесному фонду свыше миллиона рублей.

В незаконной рубке они были уличены полицейскими.

- В начале текущего года фигуранты, действуя сообща, спилили шесть сосен, входящих в хрупкую экосистему Центральной экологической зоны Байкала, нуждающуюся в особой защите. Ущерб лесному фонду превысил 1,3 млн рублей. Злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции на месте нелегальной рубки деревьев, - рассказали в полиции республики.

У нарушителей были изъяты трактор, прицеп, автомобиль УАЗ, бензопила и ленточная пилорама, а также более 35 кубометров незаконно заготовленной древесины.

В настоящее время сообщникам предъявлено обвинение в совершении преступления. Следствие по уголовному делу продолжается.

Фото: Елена Кокорина